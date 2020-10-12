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На курорте РФ выявили абсолютный рекорд по COVID 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
В Крыму выявлено 148 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый абсолютный рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии. Такие данные в понедельник, 12 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 94 случая при обращении за медицинской помощью, 54 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 6010 случаев заражения COVID-19, 3457 человека выздоровели, 82 человека скончались.
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Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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