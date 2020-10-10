Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы рассказали, как готовятся к отпуску 

Полина Алферова 1 час назад
Туристы рассказали, как готовятся к отпуску
Фото: Pixabay
Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и узнали, как россияне планируют отпуск. Об этом сообщают РИА Новости.
Тридцать процентов опрошенных заранее составляют подробный план отдыха, а сорок процентов пытаются так делать. Девять процентов респондентов указали, что детально продумывают только длительные путешествия. Двадцать процентов россиян отправляются в путь без подготовки, потому что предпочитают действовать спонтанно (41%) и ценят свободу действий (30%). А 22% респондентов признались, что не успевают подготовиться к отпуску из-за плотного рабочего графика. Семь процентов опрошенных отметили, что вообще не любят ничего планировать.
Что касается характера подготовки, то 66% туристов читают о городе назначения, 60% респондентов бронируют гостиницу, а еще шестьдесят три — покупают билеты на самолет или поезд. Каждый десятый опрошенный берет билеты в музеи. Почти треть респондентов перед отпуском завершают все текущие рабочие задачи и передают дела коллегам, а четверть опрошенных обновляют гардероб и занимаются внешностью. Тринадцать процентов туристов уделяют особое внимание физической форме.
Ранее «Рамблер» писал, что россияне смогут улететь еще из четырех городов.
Видео дня. Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне в Турции пожаловались на ограничения
Россияне в Турции пожаловались на ограничения
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
Опасный спуск туристки в Черное море напугал людей
Опасный спуск туристки в Черное море напугал людей
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение