Туристы рассказали, как готовятся к отпуску 

Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос и узнали, как россияне планируют отпуск. Об этом сообщают РИА Новости.

Тридцать процентов опрошенных заранее составляют подробный план отдыха, а сорок процентов пытаются так делать. Девять процентов респондентов указали, что детально продумывают только длительные путешествия. Двадцать процентов россиян отправляются в путь без подготовки, потому что предпочитают действовать спонтанно (41%) и ценят свободу действий (30%). А 22% респондентов признались, что не успевают подготовиться к отпуску из-за плотного рабочего графика. Семь процентов опрошенных отметили, что вообще не любят ничего планировать.

Что касается характера подготовки, то 66% туристов читают о городе назначения, 60% респондентов бронируют гостиницу, а еще шестьдесят три — покупают билеты на самолет или поезд. Каждый десятый опрошенный берет билеты в музеи. Почти треть респондентов перед отпуском завершают все текущие рабочие задачи и передают дела коллегам, а четверть опрошенных обновляют гардероб и занимаются внешностью. Тринадцать процентов туристов уделяют особое внимание физической форме.