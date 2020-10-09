Россияне смогут вылететь за рубеж еще из 4 городов

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Правительство России приняло решение об открытии международного авиасообщения еще в четырех города России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Так, перелеты будут восстановлены из Самары, Красноярска, Грозного и Владивостока.

До этого улететь за рубеж россияне могли лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

5 октября в Минтрансе России сообщили, что обсуждения приостановки авиасообщения на уровне авиавластей пока нет и Росавиация продолжает переговоры с другими странами по поводу возобновления международных рейсов. Днем позже стало известно, что Москва рассматривает возможность возобновления полетов в Сербию, Японию и Индию.

В России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 12 126. Всего с начала пандемии в России выявили 1 272 238 случаев коронавируса.