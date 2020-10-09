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Туристов в сувенирном магазине унизили и назвали нищими 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Владелица сувенирного магазина в Китае устроила настоящую сцену в магазине. Женщина унизила туристов на глазах других отдыхающих.
Случай произошел в популярном туристическом городе Дали на юго-западе страны. Китаянке так сильно не понравилось, что туристы ничего не купили в ее лавке, что она назвала их «нищими лузерами». Происшествие попало на видео.
На кадрах продавщица ведет себя агрессивно, проклинает посетителей и толкается. В конце, она требует не путешествовать, если нет денег на покупки.
Запись приобрела немыслимую популярность, поэтому властям пришлось закрыть бизнес китянки на 30 дней в качестве наказания.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие фразы отпугивают деньги.
Новости путешествий , Видео
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