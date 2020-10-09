Владелица сувенирного магазина в Китае унизила туристов на глазах других отдыхающих и назвала их «нищими лузерами» за то, что они ничего не купили у нее. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.

Уточняется, что случай произошел в популярном туристическом городе Дали на юго-западе страны. На кадрах видно, как продавщица проклинает посетителей, а затем кричит уходящим без покупок людям, что им не стоит путешествовать, если у них нет денег.

Кроме того, разъяренная китаянка пыталась оттолкнуть прохожую, которая советовала туристам не покупать барабаны в этом магазине. После этого продавщица снова принялась бранить покупателей.

Видеозапись с агрессивной владелицей магазина стала вирусной в китайских социальных сетях и властям пришлось закрыть ее бизнес на 30 дней в связи с нарушениями. Китаянка, в свою очередь извинилась за сказанные слова и признала свое поведение неуместным.