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Ничего не купивших в сувенирном магазине туристов унизили и назвали нищими 

Lenta.ru 4 часа назад
Владелица сувенирного магазина в Китае унизила туристов на глазах других отдыхающих и назвала их «нищими лузерами» за то, что они ничего не купили у нее. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.
Уточняется, что случай произошел в популярном туристическом городе Дали на юго-западе страны. На кадрах видно, как продавщица проклинает посетителей, а затем кричит уходящим без покупок людям, что им не стоит путешествовать, если у них нет денег.
Кроме того, разъяренная китаянка пыталась оттолкнуть прохожую, которая советовала туристам не покупать барабаны в этом магазине. После этого продавщица снова принялась бранить покупателей.
Видеозапись с агрессивной владелицей магазина стала вирусной в китайских социальных сетях и властям пришлось закрыть ее бизнес на 30 дней в связи с нарушениями. Китаянка, в свою очередь извинилась за сказанные слова и признала свое поведение неуместным.
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