Недовольные жители Сочи решили запечатлеть толпы отдыхающих под конец курортного сезона.

Кадры опубликованы в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, а другие путешественники загорают или наслаждаются видом.

«Так, а вот пляж в Сочи. Это 8 октября. Сегодня штормит, но смотрите сколько народу. Людей очень много!» — прокомментировал ситуацию автор видео.

Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества приехавших гостей в октябре.

«Нахрен надо, летите в Турцию», — возмутился один местный житель. «Глупые бздыхи. Дома воду горячую выключили? Лезут в море», — жаловался другой читатель.

Негатив сочинцев связан с тем, что люди начали все чаще "хватать" коронавирус, и местные связывают это с притоком туристов.