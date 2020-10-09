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Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре удивили местных 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Недовольные жители Сочи решили запечатлеть толпы отдыхающих под конец курортного сезона.
Кадры опубликованы в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, а другие путешественники загорают или наслаждаются видом.

«Так, а вот пляж в Сочи. Это 8 октября. Сегодня штормит, но смотрите сколько народу. Людей очень много!» — прокомментировал ситуацию автор видео.

Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества приехавших гостей в октябре.

«Нахрен надо, летите в Турцию», — возмутился один местный житель. «Глупые бздыхи. Дома воду горячую выключили? Лезут в море», — жаловался другой читатель.

Негатив сочинцев связан с тем, что люди начали все чаще "хватать" коронавирус, и местные связывают это с притоком туристов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о противостоянии местных с туристами подробнее.
Новости путешествий , Видео
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