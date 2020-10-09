Россиянка описала Египет словами «это какая-то жесть»

Российская туристка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, описала отпуск словами «дикий стресс» и «это какая-то жесть» из-за того, что местные жители все время пытались ее обмануть. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам россиянки, когда она с семьей прибыла в аэропорт, на них сразу напали местные таксисты с предложениями подвезти, а когда кто-то попытался заступиться за россиян, он «чуть не получил по морде».

Когда туристы добрались до отеля, их попытались обмануть и навязать дорогие экскурсии. Как заверила путешественница, менеджер гостиницы сказал им, что на улицу выходить нельзя, поскольку там опасно, и настоятельно советовал купить туры на пирамиды в гостинице. «Всего за 95 долларов с человека! К слову, из Хургады точно такая же экскурсия стоит 60 долларов», — пожаловалась она.

Не послушав рекомендации персонала объекта размещения, россиянка с семьей отправилась в город и рассказала, что по улице действительно невозможно спокойно пройти. «Пошли просто в магазин, а к нам пристал местный житель и никак не отставал. Довел до магазина, стоял буквально над душой пока мы выбирали продукты. Все время предлагал свой пакет, потом долго общался с кассиром, когда тот считал нам сумму», — пояснила она и добавила, что потом приставала требовал «свой бонус за то, что он их привел».

Также возмущение у нее вызвали и попрошайки возле пирамид. «Пристают все! Сфоткайся с верблюдом; сфоткался самостоятельно — заплати доллар; возьми подарок бесплатно (а потом догоняют и требуют деньги); купи это, купи то», — отметила туристка.

Ранее в октябре блогерша раскрыла главную схему обмана туристов местными жителями. Во время семейного отпуска на популярном курорте путешественница отправилась на экскурсию к пирамидам и столкнулась «с наглым разводом на деньги». По ее словам, к ней подходили мужчины и пытались продать платок, сперва делая вид, что это подарок.