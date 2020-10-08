Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристам на популярном курорте предложили «сексуальные паломничества» голышом 

Lenta.ru 4 часа назад
Туристам в Италии предложили нагие паломничества
Фото: Globallookpress.com
На итальянских курортных островах Стромболи и Филикуди путешественникам стали предлагать «сексуальные паломничества» и походы в пещеры голышом. Об этом сообщается на портале «Турпром».
По словам местных жителей, приезжающие иностранцы полюбили ходить на экскурсии к скалам Ла-Канна, напоминающим по форме мужской детородный орган.

«Говорят, что один такой камень в форме мужских гениталий приносит удачу: девушки, которые его поглаживают, в конечном итоге найдут парня, выйдут замуж и родят много детей», — пояснил инструктор по дайвингу Нино Террано.

Кроме того, туристкам демонстрируют «пещеру влюбленных», а также грот, во время посещения которого им обещают «оргазмические впечатления».
На острове Стромболи, который является спящим вулканом, туристам предлагается совершить восхождение к вершине обнаженными. По окончании таких экскурсий путешественники обычно ложатся на землю, чтобы «почувствовать ее дрожь».
Как заверяют местные жители, острова действительно приносят удачу в любви, в связи с чем их называют «атоллами плодородия». «На отдыхе здесь встречается много одиноких людей — и часто они возвращаются, чтобы отпраздновать свадьбу или рождение детей», — поделилась владелица итальянского ресторана с видом на Стромболи Луиза Падуано.
В июле 2019 года полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на тайском пляже Аонанг. Местный житель заметил компанию нудистов и вызвал полицейских. По прибытии они велели купающимся вылезти из воды и одеться. Нарушителями оказались пять девушек и один парень.
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя делать за границей, чтобы не опозориться
Что нельзя делать за границей, чтобы не опозориться
Спасение туристки во время шторма попало на видео
Спасение туристки во время шторма попало на видео
«Чувствовала себя неловко, как попрошайка»
«Чувствовала себя неловко, как попрошайка»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение