Туристам в Италии предложили нагие паломничества

На итальянских курортных островах Стромболи и Филикуди путешественникам стали предлагать «сексуальные паломничества» и походы в пещеры голышом. Об этом сообщается на портале «Турпром».

По словам местных жителей, приезжающие иностранцы полюбили ходить на экскурсии к скалам Ла-Канна, напоминающим по форме мужской детородный орган.

«Говорят, что один такой камень в форме мужских гениталий приносит удачу: девушки, которые его поглаживают, в конечном итоге найдут парня, выйдут замуж и родят много детей», — пояснил инструктор по дайвингу Нино Террано.

Кроме того, туристкам демонстрируют «пещеру влюбленных», а также грот, во время посещения которого им обещают «оргазмические впечатления».

На острове Стромболи, который является спящим вулканом, туристам предлагается совершить восхождение к вершине обнаженными. По окончании таких экскурсий путешественники обычно ложатся на землю, чтобы «почувствовать ее дрожь».

Как заверяют местные жители, острова действительно приносят удачу в любви, в связи с чем их называют «атоллами плодородия». «На отдыхе здесь встречается много одиноких людей — и часто они возвращаются, чтобы отпраздновать свадьбу или рождение детей», — поделилась владелица итальянского ресторана с видом на Стромболи Луиза Падуано.

В июле 2019 года полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на тайском пляже Аонанг. Местный житель заметил компанию нудистов и вызвал полицейских. По прибытии они велели купающимся вылезти из воды и одеться. Нарушителями оказались пять девушек и один парень.