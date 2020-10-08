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Экстремальное развлечение туристов напугало россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Ролик опубликован в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи девушка с визгом качается на аттракционе, расположенном на краю обрыва с панорамным видом. «Надо, Федя, надо. — произносит автор видео. — Это полет над Гагрой. Смотрите, каждый вечер на смотровой площадке». При этом на фоне видны огни вечернего города.
Подписчики сообщества пришли в ужас от такого развлечения.

«Собачья цепь из хозтоваров и на обычных качелях перетирается на раз-два, а тут коммерция, действительно экстрим», — разъяснил один пользователь. «Жесть, а если бы она умерла от страха?» — удивилась другая комментаторша. «Ужас… Никогда…» — поддержала их третья россиянка.

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