Экстремальное развлечение туристов напугало россиян 

«Собачья цепь из хозтоваров и на обычных качелях перетирается на раз-два, а тут коммерция, действительно экстрим», — разъяснил один пользователь. «Жесть, а если бы она умерла от страха?» — удивилась другая комментаторша. «Ужас… Никогда…» — поддержала их третья россиянка.