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Раскрыта главная схема обмана туристов в Египте 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта главная схема обмана туристов в Египте
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, раскрыла главную схему обмана туристов местными жителями. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Во время семейного отпуска на популярном курорте путешественница отправилась на экскурсию к пирамидам и столкнулась с «наглым разводом на деньги». По ее словам, когда она гуляла возле достопримечательностей, к ней неоднократно подходили мужчины и предлагали бесплатно взять аксессуар на голову.

«К вам подходит очень дружелюбный молодой человек, говорит, что любит Россию и в знак дружбы дарит скромный подарок. Не взять очень сложно, так как МХАТ на очень высоком уровне. Он буквально оставляет его рядом с вами и убегает со словами "мне ничего не нужно"», — пояснила россиянка.

Спустя несколько минут, как заверила она, неизвестный мужчина возвращается и умоляет заплатить за «подарок» хоть немного. «Так к нам подходили аж четыре раза! Работают по одному сценарию», — добавила путешественница.
Однако, несмотря на попрошайничество, блогерша отметила, что египетские пирамиды — это стоящее зрелище, и в целом у нее остались положительные впечатления от поездки.
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