Авиакомпании обяжут устанавливать камеры в самолетах

Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. По их мнению, выгоднее всего покупать билеты в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Отмечается также, что сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.