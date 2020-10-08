Авиакомпании обяжут устанавливать камеры в самолетах

Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. По их мнению, выгоднее всего покупать билеты в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Отмечается также, что сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.
По словам специалистов, влияет на цену билета и выбор аэропорта. Есть авиаузлы, в которые летать дороже. В то же время специалисты напоминают о необходимости учитывать затраты на трансфер из аэропорта до пункта назначения.