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Авиакомпании обяжут устанавливать камеры в самолетах

Москва24иещё 1
4 часа назад
Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. По их мнению, выгоднее всего покупать билеты в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Отмечается также, что сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.
По словам специалистов, влияет на цену билета и выбор аэропорта. Есть авиаузлы, в которые летать дороже. В то же время специалисты напоминают о необходимости учитывать затраты на трансфер из аэропорта до пункта назначения.
Новости путешествий,Михаил Мишустин,ИТАР-ТАСС,Россия,
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