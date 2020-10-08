Стюардесса назвала раздражающие фразы пассажиров

Российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке. «В наши обязанности не входит тяжелая работа. Такая просьба и вовсе ставит под угрозу наше здоровье», — пояснила она.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса члены летного состава, как правило, негативно относятся к любым шуткам, касающимся вспышки заболевания, его наличия и распространения. Недовольство также вызывают путешественники, отказывающиеся соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Вдобавок среди популярных раздражающих стюардесс высказываний туристов оказались вопросы о возможности бесплатно пересесть в пустой салон бизнес-класса, просьбы присмотреть за детьми, а также жалобы по поводу отмененного на фоне пандемии питания на борту.