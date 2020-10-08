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Самый популярный курорт РФ побил рекорд по COVID 

Стелла Шмель 1 час назад
Самый популярный среди отдыхающих в этом году курорт побил уже пятый антирекорд по случаям заражения коронавирусом. В Крыму выявлено уже 125 заболевших за последние сутки. Это новый рекордный показатель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "Вконтакте".
С начала пандемии в Крыму выявлено 5413 случаев заражения COVID-19, также 3353 человека выздоровели, а 77 скончались.
До этого максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован в Крыму накануне — 7 октября. В Крыму тогда было выявлено 118 зараженных COVID-19. А 6 октября -107 человек, 5 октября — 105, 4 октября — 103 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России.
Новости путешествий , Видео
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