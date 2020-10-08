Бывшая российская бортпроводница рассказала, оказывает ли использование телефона в самолете негативное влияние на самом деле. Стюардесса по имени Рушана объяснила в своем видео, опубликованном в TikTok, почему это миф.

По словам девушки, мобильные елефоны в действительности не создают помехи для общения пилотов и авиадиспетчеров.

"Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи. Например, в Европе давно не просят переключать телефон на авиарежим",

— объяснила она.