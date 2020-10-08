Бывшая сотрудница российской авиакомпании развеяла миф о вреде пользования телефонами на борту самолетов. Об этом экс-бортпроводница Рушана рассказала на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, телефоны «не создают помехи для общения плотов и авиадиспетчеров».

«Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи. Например, в Европе давно не просят переключать телефон на авиарежим», — заявила она.

Ранее Рушана рассказала о реальных зарплатах сотрудников российских авиаперевозчиков. По ее словам, рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей.