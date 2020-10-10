Отели Сочи вновь достигли пиковой загрузки 

Средняя загрузка отелей в Сочи в период осенних каникул 2020 года составит около 80%. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. По ее словам, в октябре туроператоры фиксируют рост спроса по сравнению с прошлогодними показателями. Чиновник связывает это с решением мэрии Москвы продлить школьные осенние каникулы в столице с 5 по 18 октября.

«Туры в Сочи бронируют чаще те, кто не смог отдохнуть летом», — добавляет она.

По словам гендиректора «Сочи Парка» Валерия Данченко, спрос в октябре действительно радует.

«В нашем отеле уже нет мест где-то до 15 октября. И дальше, я думаю, загрузка также будет 100%. На данный момент на ноябрь она уже составляет 50%», — прокомментировал эксперт.

При этом цены на бархатный сезон в этом году такие же, как и в прошлом. В «Сочи Парк» номер стоит от 1 до 2,5 тысяч рублей за ночь в зависимости от дня недели. Помимо фактора продленных каникул высокой загрузке, по мнению эксперта, способствовала установившаяся хорошая погода в октябре.

По информации Национального туроператора АЛЕАН, на даты с 5 по 18 октября на Сочи приходится 34% от всех продаж. В прошлом году эта доля составляла 21%. В целом спрос на эти даты, по данным компании, вырос ровно в 2 раза. Наибольшая загрузка — более 80% приходится на отели Адлера, центрального Сочи, поселка Лоо. Близки к 100% загрузке и отели Красной Поляны. «Так, что все, кто хочет попасть в Сочи (до конца недели там настоящее лето +27 и вода +23) может смотреть в сторону поселка Лазаревское, где отели имеют меньшую загрузку», — комментируют в пресс-службе туроператора.

Отметим, что по данным департамента курортов и туризма администрации Сочи, в настоящее время на прием гостей на курорте работает около 1,7 тыс. средств размещения: санатории и пансионаты, крупные гостиничные комплексы, малые средства размещения. При этом около 500 небольших отелей закрылись на период межсезонья.