Две компании в Сингапуре запустят круизы в никуда, не подразумевающие заход в другие страны. Об этом говорится в заявлении Совета по делам туризма страны, передает ТАСС.

В так называемый «безопасный круиз» смогут отправиться только те, кто постоянно проживает в стране. Осуществлять такие путешествия будут операторы Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International. Первый рейс запланирован на 6 ноября. О продолжительности круизов не сообщается.

Как пояснили власти, каждое судно будет заполняться лишь наполовину. Кроме того, перед путешествием туристы должны будут пройти проверку на коронавирус, а на борту — носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что на Тайване из-за пандемии коронавируса набирают популярность авиарейсы в никуда. Авиакомпании предлагают полеты из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт, не совершая посадки.