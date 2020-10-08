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В Сингапуре запустят круизы в никуда 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
В Сингапуре запустят круизы в никуда
Фото: Lenta.ru
Две компании в Сингапуре запустят круизы в никуда, не подразумевающие заход в другие страны. Об этом говорится в заявлении Совета по делам туризма страны, передает ТАСС.
В так называемый «безопасный круиз» смогут отправиться только те, кто постоянно проживает в стране. Осуществлять такие путешествия будут операторы Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International. Первый рейс запланирован на 6 ноября. О продолжительности круизов не сообщается.
Как пояснили власти, каждое судно будет заполняться лишь наполовину. Кроме того, перед путешествием туристы должны будут пройти проверку на коронавирус, а на борту — носить защитные маски и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что на Тайване из-за пандемии коронавируса набирают популярность авиарейсы в никуда. Авиакомпании предлагают полеты из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт, не совершая посадки.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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