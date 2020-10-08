Эксперт рассказал, как изменились круизы из-за COVID-19

Британский журналист Адам Коултер отправился в один из первых круизов по Эгейскому морю, состоявшихся летом, когда пандемия пошла на спад, и рассказал об изменениях, которые ждут путешественников на борту, сообщает Express.

"Было много новшеств, которые я заметил с самого начала. Перед посадкой все гости заполнили анкету о состоянии здоровья, — рассказывает Адам. — Ежедневно у них измеряли температуру и уровень кислорода в крови".

Весь экипаж был в масках, везде — санитайзеры. Каждую ночь на судне проводилась генеральная уборка, включались устройства фильтрации воздуха.

"Я чувствовал себя на борту в полной безопасности. Казалось, что мы находимся в нашем собственном "пузыре" — никаких контактов с потенциальными носителями вируса, — отмечает журналист. — В то же время, впечатления от поездки "ничем не отличаются от обычных".

Пассажиры могли носить маски, и их — брендированные — каждый день заботливо приносили в каюту. Но большинство туристов не носило их на корабле.

"Буфет был закрыт", — отметил Коултер.

В последние месяцы были разговоры о серьезных изменениях в экскурсиях, чтобы остановить передачу вируса между жителями портовых городов и пассажирами. Некоторые круизные компании ввели строгие правила проведения групповых экскурсий. Туристам запрещено уходить из сформированной на корабле группы, чтобы минимизировать контакты с горожанами.

"Каждый день корабль совершал остановки для купания в уединенных бухтах: пассажиров либо привозили на берег, либо можно было поплавать вокруг судна. Это был один из лучших круизов, в которых я когда-либо участвовал", — сказал эксперт.