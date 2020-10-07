Спасатели в Сочи трижды бросались на помощь отдыхающей, которая пыталась искупаться в море во время шторма. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как двое мужчин пытаются вытащить на берег девушку, которая не в состоянии выбраться из воды ввиду высоких волн.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже «Роза Хутор». Известно, что в общей сложности туристка прыгала в море три раза, прежде чем спасатели окончательно вынесли ее на сушу.

30 июля сообщалось, что в Сочи спасатели вытащили из моря российскую туристку, решившую искупаться во время шторма. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошел на пляже «Альбатрос». Дежурившие на побережье сотрудники ведомства услышали крики одной из отдыхающих, которой свело ногу в воде.