Открытие Пхукета для туристов перенесли из-за COVID 

Губернатор провинции Пхукет в Таиланде заявил, что открытие острова для иностранных туристов перенесли. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально было запланировано, что туристы смогут попасть на Пхукет с 8 октября. Однако теперь это произойдет не раньше 25 числа. В этот день завершится ежегодный восьмидневный Вегетарианский фестиваль.

Как рассказал губернатор Пхукета, местные жители боятся, что иностранцы привезут на остров коронавирус, из-за чего случится вторая волна COVID-19.

Решение о переносе даты открытия курорта для туристов приняли, чтобы граждане Таиланда «чувствовали себя более комфортно». Точные сроки пока неизвестны.