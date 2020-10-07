Открытие Пхукета для туристов перенесли из-за COVID 

Губернатор провинции Пхукет в Таиланде заявил, что открытие острова для иностранных туристов перенесли. Об этом сообщает ТАСС.
Изначально было запланировано, что туристы смогут попасть на Пхукет с 8 октября. Однако теперь это произойдет не раньше 25 числа. В этот день завершится ежегодный восьмидневный Вегетарианский фестиваль.
Как рассказал губернатор Пхукета, местные жители боятся, что иностранцы привезут на остров коронавирус, из-за чего случится вторая волна COVID-19.
Решение о переносе даты открытия курорта для туристов приняли, чтобы граждане Таиланда «чувствовали себя более комфортно». Точные сроки пока неизвестны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще в три страны можно будет улететь из России.