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Открытие Пхукета для туристов перенесли из-за COVID 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Открытие Пхукета для туристов перенесли из-за COVID
Фото: depositphotos.com
Губернатор провинции Пхукет в Таиланде заявил, что открытие острова для иностранных туристов перенесли. Об этом сообщает ТАСС.
Изначально было запланировано, что туристы смогут попасть на Пхукет с 8 октября. Однако теперь это произойдет не раньше 25 числа. В этот день завершится ежегодный восьмидневный Вегетарианский фестиваль.
Как рассказал губернатор Пхукета, местные жители боятся, что иностранцы привезут на остров коронавирус, из-за чего случится вторая волна COVID-19.
Решение о переносе даты открытия курорта для туристов приняли, чтобы граждане Таиланда «чувствовали себя более комфортно». Точные сроки пока неизвестны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще в три страны можно будет улететь из России.
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