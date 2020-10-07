Таиланд перенес открытие Пхукета для туристов 

Первые иностранные туристы не прибудут на таиландский остров Пхукет 8 октября, как планировалось ранее. Их допустят на курорт лишь после проведения ежегодного Вегетарианского фестиваля, который в этом году пройдет с 17 по 25 октября. Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Пхукет в Facebook.

По его словам, перенос приезда иностранцев связан с опасениями местных жителей, которые полагают, что туристы могут привезти с собой на Пхукет инфекцию, что спровоцирует вторую волну коронавируса. Решение было принято, чтобы граждане Таиланда «чувствовали себя более комфортно».