Вместе с паспортом и визами авиапутешественникам в будущем может понадобиться еще один документ, который поможет избежать карантина, сообщает АТОР.

Это пропуск авиапассажира, позволяющий перемещаться по миру без 14-дневной самоизоляции. Оформлять такие "антиковидные проездные" уже начали на рейсах из Великобритании.

В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, который указывает на отсутствие у владельца коронавируса и позволяет ему путешествовать без карантина в пункте назначения. Оформить такое свидетельство могут путешественники, летящие рейсами из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.

CommonPass запускается некоммерческим фондом Commons Project и Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с представителями правительств 37 стран.

Организаторы проекта хотят создать общую глобальную структуру, позволяющую людям документировать свой отрицательный статус COVID-19 в электронном виде и представлять его при посадке в самолет или пересечении границы.

Схема работает следующим образом: после прохождения теста на коронавирус в сертифицированной лаборатории, его результат закачивается в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. При этом система Common Pass позволяет странам внедрять свои собственные требования к въезду через границу и проверке состояния здоровья, включая необходимость проведения дополнительных лабораторных анализов и вакцинации.

Таким образом, при сканировании QR-кода при посадке на самолет или при пересечении границы система проверит соответствие данных путешественника эпидемиологическим требованиям страны-назначения.

Тестирование системы начнется на рейсах между Лондоном и Нью-Йорком с расширением на маршруты по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии до конца текущего года.

Согласие опробовать экспериментальную схему дали правительства 20 стран. Полномасштабное внедрение глобальной сети запланировано на начало 2021 года.

По данным Commons Project, система была протестирована на границах Кении в начале года. Первыми ее опробовали водители грузовиков, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение на въезд.

По сообщению организаторов проекта, они провели переговоры с властями Саудовской Аравии, чтобы использовать CommonPass для проверки паломников, отправляющихся в хадж. Также были предварительные дискуссии с Олимпийским комитетом Японии о возможности применения системы для проверки туристов и болельщиков, которые приедут на летние Олимпийские игры в июле 2021 года.