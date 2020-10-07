В США пассажиры самолета, летевшего из Прово в штате Аризона в город Месу, находящийся в Юте, подрались из-за маски от коронавируса, пишет Express.

Пассажирка Райли Лэнсфорд сняла инцидент на видео и выложила в Instagram. Конфликт разгорелся между мужчинами, которые сидели рядом. Несмотря на то, что все пассажиры, поднимаясь на борт, были в масках, один из них отказался сидеть в ней во время полета Стюардесса безуспешно пыталась урезонить его. Двое соседей, испугавшиеся заражения COVID-19 из-за беспечного соседа, пытались силой заставить несговорчивого американца натянуть повязку. В итоге сора переросла в драку.

«Он просто был очень груб»,

— уточнила автор видео. Пассажира, снявшего средство индивидуальной защиты, сняли с рейса и оштрафовали.