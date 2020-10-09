Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео и удивили местных 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Жители Сочи сняли на видео толпы отдыхающих в конце курортного сезона и удивили местных в социальных сетях. Кадры опубликованы в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, в то время как другие путешественники загорают на лежаках или стоя на берегу.

«Так, а вот пляж в Сочи. Это 8 октября. Сегодня штормит, но смотрите сколько народу. Людей очень много!» — слышен голос автора видео за кадром.

Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества приехавших гостей в октябре. «Нахрен надо, летите в Турцию», — возмутился один местный житель. «Глупые бздыхи. Дома воду горячую выключили? Лезут в море», — жаловался другой читатель. «Офигеть… Я уже недели три не купаюсь. Холодно. Желания нет», — прокомментировала еще одна девушка.
Последние новости
Нобелевскую премию мира дали за борьбу с голодом Нобелевскую премию мира дали за борьбу с голодом Россия нашла замену нефти Россия нашла замену нефти В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Новости путешествий , Видео , Они утонули , Роза Хутор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристам в Италии предложили нагие паломничества
Туристам в Италии предложили нагие паломничества
Стюардесса назвала раздражающие фразы пассажиров
Стюардесса назвала раздражающие фразы пассажиров
«Оставляли еду на полу, как собакам»
«Оставляли еду на полу, как собакам»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение