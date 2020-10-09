Жители Сочи сняли на видео толпы отдыхающих в конце курортного сезона и удивили местных в социальных сетях. Кадры опубликованы в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно, как туристы купаются в штормящем море, в то время как другие путешественники загорают на лежаках или стоя на берегу.

«Так, а вот пляж в Сочи. Это 8 октября. Сегодня штормит, но смотрите сколько народу. Людей очень много!» — слышен голос автора видео за кадром.

Подписчики сообщества стали негодовать из-за такого количества приехавших гостей в октябре. «Нахрен надо, летите в Турцию», — возмутился один местный житель. «Глупые бздыхи. Дома воду горячую выключили? Лезут в море», — жаловался другой читатель. «Офигеть… Я уже недели три не купаюсь. Холодно. Желания нет», — прокомментировала еще одна девушка.