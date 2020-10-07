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Выявлены легкие способы обхода ограничений по весу багажа в аэропорту 

Lenta.ru 4 часа назад
Выявлены способы обхода ограничений по весу багажа
Фото: Globallookpress.com
Авиапассажиры выявили самые легкие и действенные способы обойти ограничения по весу багажа, установленные в аэропортах. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
В первую очередь, по мнению одного из участников треда, путешественникам следует выбирать для поездок исключительно мягкие сумки — они не только будут меньше весить, чем, к примеру, жесткие чемоданы, но и с большей вероятностью пройдут проверку габаритов.
Еще один пользователь заявил, что туристам необходимо большую часть вещей не складывать в чемодан, а надевать на себя или прятать под одеждой.
«Возьмите с собой объемное пальто и сложите какие-то предметы в карманы — обувь, например, может занять много места в багаже, но прекрасно поместится в большие карманы», — пояснил он, подчеркнув, что некоторые пассажиры даже разрезают подкладку в верхней одежде, чтобы превратить ее в подобие сумки.
5 октября авиапассажиры описали главный предмет, который может становиться причиной дополнительных расходов при взвешивании. Так, по мнению одного из пользователей соцсетей, «лишней» в чемодане является любая вещь из денима — джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны. «Оставьте всю джинсовую одежду дома, если вы не собираетесь надевать ее в самолете», — отметил он.
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