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Самый популярный курорт РФ побил рекорд по COVID 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Самый популярный курорт РФ побил рекорд по COVID
Фото: Lenta.ru
В Крыму выявлено 125 случаев заражения коронавирусом за сутки — новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии фиксируется пятый день подряд. Такие данные в четверг, 8 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 96 случаев при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть — при скрининге здоровых лиц.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 5413 случаев заражения COVID-19, 3353 человека выздоровели, 77 — скончались.
Ранее максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован в Крыму 7 октября. Тогда в республике обнаружили 118 зараженных коронавирусом. До этого, 6 октября, — 107 человек, 5 октября — 105, 4 октября — 103.
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