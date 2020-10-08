Россияне рассказали, как часто они уходят в отпуск 

Каждый второй россиянин, принявший участие в опросе сервиса для планирования путешествий, берет отпуск два раза в год, сообщает OneTwoTrip.

В исследовании приняли участие 1768 человек. Более половины из них (51 процент) официально отдыхают раз в полгода, причем женщин, выбравших этот вариант ответа, на 10 процентов больше.

Около четверти (23 процента) опрошенных могут позволить себе каникулы только раз в год, 17 процентов — раз в квартал, а пять процентов — раз в месяц или чаще. Еще четыре процента признались, что вообще не уходят в отпуск.

Те, кто никогда не отдыхают от работы, в основном объясняют это загруженностью — так ответили 50 процентов респондентов. Четверти россиян не позволяет это делать финансовое состояние, 12,5 процента рассказали, что не устают и такому же количеству просто не с кем путешествовать.

Подолгу отсутствовать на работе могут далеко не все: большинство (48 процентов) берут только одну-две недели отпуска, восемь процентов — лишь неделю, еще семи процентам руководство разрешает всего несколько дней отдыха. При этом 23 процента россиян ответили, что могут не ходить на работу более двух недель, а 12 процентов рассказали, что имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя. Некоторые также отвечали, что берут более 28 дней отпуска в год.