Туристы массово бросились в Крым и возмутили местных

Российские туристы массово устремились на отдых в Крым в связи с продлением осенних каникул в школах и возмутили жителей региона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, по данным газеты, местные негативно воспринимают внезапный наплыв отдыхающих в октябре, поскольку боятся, что это ухудшит эпидемиологическую обстановку на курорте.

«Большинство гостиниц в Ялте заполнены на 80 процентов, и это в октябре, в ближайшие дни количество отдыхающих будет только расти», — поделилась собеседница издания Алена, добавив, что курортники приходят в кафе без масок и никто их не контролирует.

«Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам-то что делать, если в больницах нет мест?» — негодовала она.

Другая крымчанка согласилась с вышесказанным и добавила, что туристы не хотят соблюдать никакие меры предосторожности. «Как и в случае с первым карантином — все случаи привозные, вспышка началась после курортного сезона. Сейчас же будет то же самое: москвичи счастливые и отдохнувшие улетят домой, а у нас начнется самоизоляция», — возмутилась женщина.

Еще один местный житель также остался недоволен большим количеством отдыхающих и посетовал из-за ситуации с растущим числом заразившихся в регионе. «По всей стране разворачиваются дополнительные ковидные госпитали, переводят школы на дистанционку или увеличивают каникулы. И только в Крыму у нас все бессмертные: проводим винные фестивали в Балаклаве и зовем туристов», — пожаловался он.