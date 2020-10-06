Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне массово устремились в Крым и возмутили местных жителей 

Lenta.ru 1 час назад
Туристы массово бросились в Крым и возмутили местных
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Российские туристы массово устремились на отдых в Крым в связи с продлением осенних каникул в школах и возмутили жителей региона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Так, по данным газеты, местные негативно воспринимают внезапный наплыв отдыхающих в октябре, поскольку боятся, что это ухудшит эпидемиологическую обстановку на курорте.
«Большинство гостиниц в Ялте заполнены на 80 процентов, и это в октябре, в ближайшие дни количество отдыхающих будет только расти», — поделилась собеседница издания Алена, добавив, что курортники приходят в кафе без масок и никто их не контролирует.

«Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам-то что делать, если в больницах нет мест?» — негодовала она.

Другая крымчанка согласилась с вышесказанным и добавила, что туристы не хотят соблюдать никакие меры предосторожности. «Как и в случае с первым карантином — все случаи привозные, вспышка началась после курортного сезона. Сейчас же будет то же самое: москвичи счастливые и отдохнувшие улетят домой, а у нас начнется самоизоляция», — возмутилась женщина.
Еще один местный житель также остался недоволен большим количеством отдыхающих и посетовал из-за ситуации с растущим числом заразившихся в регионе. «По всей стране разворачиваются дополнительные ковидные госпитали, переводят школы на дистанционку или увеличивают каникулы. И только в Крыму у нас все бессмертные: проводим винные фестивали в Балаклаве и зовем туристов», — пожаловался он.
4 октября Крым поставил новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Как заявил глава региона Сергей Аксенов, за сутки на полуострове было выявлено 103 случая инфицирования. Согласно его информации, 77 случаев было выявлено при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Видео дня. 15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Последние новости
В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального
Комментарии
Новости путешествий , Сергей Аксенов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
4 вещи, которые никогда нельзя делать в самолете
4 вещи, которые никогда нельзя делать в самолете
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку»
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку»
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку»
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
03:41
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
Новости путешествий
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
00:26
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение