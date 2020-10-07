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Отдохнувшие в Турции россияне пожаловались на ограничение в правах 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россияне в Турции пожаловались на ограничения
Фото: Murad Sezer / Reuters
Своими рассказами они поделились с «Московским Комсомольцем».
Так, по словам 34-летней москвички Анны, только что вернувшейся с курорта, по прилете «не было ни тестов, ни измерения температуры», зато в автобусе всех вопросили надеть маски во время проезда жандармерии.
«При заселении в отель всем измерили температуру. (…) Если из отеля выходишь даже на полчаса, по возвращении нужно мерить температуру», — рассказала туристка, отметив, что в гостиницах не было нужно носить маски, но их просили надеть во время полицейских проверок — «даже тех, кто на пляже».
45-летняя Ирина, в настоящий момент отдыхающая в Аланье, назвала главным неудобством отдыха во время пандемии «необходимость тыкать пальцем в блюда за стеклом, чтобы их тебе положили».
«Возле них стоят таблички с названиями, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь», — пожаловалась женщина.
В целом, отметила она, в ее отеле соблюдаются противоковидные меры — при входе в столовую у всех измеряют температуру, приборы упакованы в отдельные пакетики, в лифт могут заходить только члены одной семьи, а номера ежедневно дезинфицируют.
Ранее сообщалось, что трех российских туристок, прибывших в Турцию в октябре, закрыли в отеле на местном курорте без права выхода из номера. Причиной стало то, что среди пассажиров автобуса, доставившего гостей в отель, оказался носитель COVID-19.
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Новости путешествий , Московский комсомолец
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