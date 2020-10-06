4 вещи, которые никогда нельзя делать в самолете 

О некоторых вещах, которые не стоит делать на борту самолета, не рассказывают даже бортпроводники. А между тем эти действия способны нанести серьезный вред вашему здоровью. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Прикасаться к кнопке смыва в туалете

Туалет в самолете — место, которое кишит микробами и бактериями. Вот почему на кнопку смыва лучше нажимать при помощи бумажного полотенца. После этого стоит вымыть руки и воспользоваться другим полотенцем, чтобы закрыть кран и открыть дверь из туалета. Такие советы дает доктор медицины из Стэнфорда Кэтрин Форест.

Засыпать перед взлетом

Казалось бы, нет ничего лучше, чем проспать весь полет. Однако эксперты советуют погружаться в сон лишь после взлета. Дело в том, что в сонном состоянии довольно тяжело выровнять давление в ушах, которое может принести существенный дискомфорт.

Пользоваться одеялом

И одеяла, и подушки, которые предлагают вам во время перелета стирают лишь раз в день, из-за чего они становятся отличным рассадником микробов и вшей.

Носить контактные линзы

Перед полетом специалисты советуют снять контактные линзы и отдать предпочтение очкам. Воздух в салоне самолета очень сухой, поэтому он может вызвать раздражение в области глаз. Кроме того, в линзах вам едва ли удастся поспать.