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4 вещи, которые никогда нельзя делать в самолете 

Мира Маркина 4 часа назад
4 вещи, которые никогда нельзя делать в самолете
Фото: depositphotos.com
О некоторых вещах, которые не стоит делать на борту самолета, не рассказывают даже бортпроводники. А между тем эти действия способны нанести серьезный вред вашему здоровью. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Прикасаться к кнопке смыва в туалете

Туалет в самолете — место, которое кишит микробами и бактериями. Вот почему на кнопку смыва лучше нажимать при помощи бумажного полотенца. После этого стоит вымыть руки и воспользоваться другим полотенцем, чтобы закрыть кран и открыть дверь из туалета. Такие советы дает доктор медицины из Стэнфорда Кэтрин Форест.

Засыпать перед взлетом

Казалось бы, нет ничего лучше, чем проспать весь полет. Однако эксперты советуют погружаться в сон лишь после взлета. Дело в том, что в сонном состоянии довольно тяжело выровнять давление в ушах, которое может принести существенный дискомфорт.

Пользоваться одеялом

И одеяла, и подушки, которые предлагают вам во время перелета стирают лишь раз в день, из-за чего они становятся отличным рассадником микробов и вшей.

Носить контактные линзы

Перед полетом специалисты советуют снять контактные линзы и отдать предпочтение очкам. Воздух в салоне самолета очень сухой, поэтому он может вызвать раздражение в области глаз. Кроме того, в линзах вам едва ли удастся поспать.
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