Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о небывалом потоке россиян в Сочи под конец сезона 

Lenta.ru 1 час назад
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку»
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, по данным экспертов, аэропорт курортного города в начале октября работает на полную мощность, а отели почти полностью загружены до 20 октября.
«Курорты Сочи сейчас забиты под завязку. Я сам только что вернулся из Сочи. Могу лично подтвердить: отели полны отдыхающих», — отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
При этом специалист добавил, что сейчас в Сочи в основном отдыхают 50-летние туристы и люди постарше, однако из-за длинных каникул отельеры ожидают и путешественников с детьми.
«Высокому спросу, несомненно, способствует и необычно теплая и солнечная для октября погода: 3 октября я купался в Черном море, температура воды — 24-25 градусов», — поделился Ромашкин.
Информацию о высоком спросе на путевки в Сочи подтвердили и в туристической компании «АЛЕАН», отметив, что до конца октября загрузка в гостиницах максимальная.
Ранее в октябре очевидцы заметили толпы туристов на пляжах Сочи в бархатный сезон и сняли происходящее на видео. На записи видно побережье рядом с Олимпийским парком, которое переполнено отдыхающими людьми. Некоторые из них купаются в море, другие — толпятся рядом с водой.
Видео дня. 15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Последние новости
Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Нобелевскую премию по физике получат за черные дыры Нобелевскую премию по физике получат за черные дыры В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , Сергей Ромашкин , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему самолеты не летают над Тибетом
Почему самолеты не летают над Тибетом
Раскрыта причина недопуска одиноких мужчин в Турцию
Раскрыта причина недопуска одиноких мужчин в Турцию
Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана в Турции
Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана в Турции
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
03:41
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
Новости путешествий
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
00:26
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
Заграница
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение