Девушка совершила опасный спуск в воду на побережье Черного моря, чем сильно удивила пользователей Сети.

Ролик опубликовали в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». На видео туристка скатывается в море по влажной бетонной плите, при этом девушка стоит на ногах и вращается вокруг себя. У человека, далекого от спорта, вряд ли бы получилось удержать баланс. В конце спуска девушка падает в воду с головой, и ее накрывает волна.

«На Черном море девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду. Зачем?» — подписали публикацию администраторы паблика.

Правда, зрители не оценили трюка девушки. Многие начали переживать о том, что она могла бы упасть.