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Опасный спуск туристки в Черное море попал на видео и удивил сеть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Девушка совершила опасный спуск в воду на побережье Черного моря, чем сильно удивила пользователей Сети.
Ролик опубликовали в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». На видео туристка скатывается в море по влажной бетонной плите, при этом девушка стоит на ногах и вращается вокруг себя. У человека, далекого от спорта, вряд ли бы получилось удержать баланс. В конце спуска девушка падает в воду с головой, и ее накрывает волна.

«На Черном море девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду. Зачем?» — подписали публикацию администраторы паблика.

Правда, зрители не оценили трюка девушки. Многие начали переживать о том, что она могла бы упасть.

«Пятки всмятку», «Жесть, а если бы упала?», «Красавица, по-любому катается на лыжах или доске, и неплохо походу», — писали они.

Ранее "Рамблер" сообщал о способе улететь на море всего за 15 тысяч.
Новости путешествий , Видео
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