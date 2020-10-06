Туристы рассказали о путешествиях в межсезонье

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления для поездок они выбирают в межсезонье, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 74 процента из них планируют путешествия на осень или весну. Причем обычно, до пандемии, предпочтение отдавали европейским городам — их назвали более 60 процентов опрошенных. В тройку лидеров по рекомендациям для осенних поездок вошли Рим (12 процентов туристов), Прага (11 процентов) и Барселона (пять процентов).

Кроме того, довольно часто респонденты называли Будапешт, Париж, Флоренцию, Вену, Мадрид, Амстердам, Венецию и Лондон.

Российские города для поездок в межсезонье рекомендуют 15 процентов пользователей. Наиболее подходящими опрошенные считают Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Основная причина, по которой три четверти (77 процентов) респондентов ездят на отдых в низкий сезон — меньшее число туристов. Так, 47 процентов отметили, что в это время обслуживающий персонал становится более внимательным к гостям. А вот экономия на ценах на билеты и отели привлекает только треть опрошенных (36 процентов).