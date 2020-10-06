Самым удобным для путешествий гражданством оказалось новозеландское — его обладатели могут беспрепятственно посещать 129 стран мира во время пандемии коронавируса. Об сообщается на сайте аналитической компании Passport Index.

Выяснилось, что новозеландский паспорт укрепил свои позиции после того, как власти достигли соглашения с Австралией, которая разрешила жителям соседнего государства пересекать границу без обязательного прохождения карантина.