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Стало известно самое удобное для путешествий гражданство

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Самым удобным для путешествий гражданством оказалось новозеландское — его обладатели могут беспрепятственно посещать 129 стран мира во время пандемии коронавируса. Об сообщается на сайте аналитической компании Passport Index.
Таким образом, Новая Зеландия опередила Германию, Ирландию, Австрию, Швейцарию, Люксембург, Японию, Южную Корею и Австралию, граждане которых могут въезжать без специальных документов и ограничений в 128 стран.
Выяснилось, что новозеландский паспорт укрепил свои позиции после того, как власти достигли соглашения с Австралией, которая разрешила жителям соседнего государства пересекать границу без обязательного прохождения карантина.
Уточняется, что во время первой волны COVID-19 жители страны могли посещать лишь 80 государств. Представитель компании Passport Index Грант Богосян (Hrant Boghossian) считает, что позиция Новой Зеландии является свидетельством того, что правительство отлично справилось с пандемией.
Новости путешествий,Ирландия,Новая Зеландия,Австрия,Швейцария,Люксембург,Германия,
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