Российские туристы раскрыли свои основные пристрастия в выборе еды во время отпуска. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Около трети россиян, 33 процента, склонны к разнообразию в питании — как правило, они выбирают условия размещения с включенным завтраком, а обедают и ужинают в других местах.

В свою очередь 18 процентов участников опроса привыкли к системе «все включено» и полному пансиону. Еще 16 процентов путешественников сообщили, что предпочитают самостоятельно готовить на отдыхе из местных продуктов, а 15 процентов респондентов возят еду с собой.