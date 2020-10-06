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Раскрыты основные пристрастия россиян в еде во время отпуска

Lenta.ru
1 час назад
Российские туристы раскрыли свои основные пристрастия в выборе еды во время отпуска. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Около трети россиян, 33 процента, склонны к разнообразию в питании — как правило, они выбирают условия размещения с включенным завтраком, а обедают и ужинают в других местах.
В свою очередь 18 процентов участников опроса привыкли к системе «все включено» и полному пансиону. Еще 16 процентов путешественников сообщили, что предпочитают самостоятельно готовить на отдыхе из местных продуктов, а 15 процентов респондентов возят еду с собой.
Десять процентов отечественных туристов привыкли питаться исключительно в ресторанах и кафе, а восемь процентов опрошенных во время поездок делают выбор в пользу стритфуда и фастфуда.
Новости путешествий,Lenta.ru,
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