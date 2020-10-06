Названы способы упаковать все вещи в ручную кладь

Туристы поделились опытом, как собрать вещи в ручную кладь, чтобы они занимали мало места, и за сумку не пришлось доплачивать, сообщает Express.

Большинство авиакомпании строго следит за размером и весом сумок, которые путешественники берут в салон. Некоторым пассажирам приходится перебирать багаж уже на стойке регистрации и использовать смекалку, чтобы уложиться в установленные нормативы и не доплачивать за провоз вещей.

Опытные туристы советуют брать в поездку одежду из легкой ткани.

"Оставьте джинсовые вещи дома, они тяжелые и занимают много места в сумке. Или наденьте их на себя",

— говорит один из путешественников.

"Берите с собой одежду нейтральных цветов — черного, белого, бежевого, серого. Это позволит сочетать вещи между собой, и не везти лишние",

— добавляет другой эксперт.

Другой пользователь предлагает брать в поездку меньше обуви:

"Вам не нужно ничего нарядного, если вы не собираетесь на официальное мероприятие. И нет необходимости в отдельной паре обуви к каждому наряду".

Туалетные принадлежности, фены опытные туристы также советуют оставить дома. При необходимости их можно купить, но обычно они есть в номере отеля.