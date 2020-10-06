Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы способы правильно упаковать вещи в ручную кладь 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы способы упаковать все вещи в ручную кладь
Фото: РИА Новости
Туристы поделились опытом, как собрать вещи в ручную кладь, чтобы они занимали мало места, и за сумку не пришлось доплачивать, сообщает Express.
Большинство авиакомпании строго следит за размером и весом сумок, которые путешественники берут в салон. Некоторым пассажирам приходится перебирать багаж уже на стойке регистрации и использовать смекалку, чтобы уложиться в установленные нормативы и не доплачивать за провоз вещей.
Опытные туристы советуют брать в поездку одежду из легкой ткани.

"Оставьте джинсовые вещи дома, они тяжелые и занимают много места в сумке. Или наденьте их на себя",

— говорит один из путешественников.

"Берите с собой одежду нейтральных цветов — черного, белого, бежевого, серого. Это позволит сочетать вещи между собой, и не везти лишние",

— добавляет другой эксперт.
Другой пользователь предлагает брать в поездку меньше обуви:

"Вам не нужно ничего нарядного, если вы не собираетесь на официальное мероприятие. И нет необходимости в отдельной паре обуви к каждому наряду".

Туалетные принадлежности, фены опытные туристы также советуют оставить дома. При необходимости их можно купить, но обычно они есть в номере отеля.
Видео дня. Почему самолеты не летают над Тибетом
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Врач указала на "самый опасный предмет" при пандемии COVID-19 Названы города России с самыми высокими зарплатами Названы города России с самыми высокими зарплатами
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев
Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев
Раскрыты способы проникнуть в бизнес-класс самолета
Раскрыты способы проникнуть в бизнес-класс самолета
«Выброс денег на ветер»: туристка об отдыхе в Турции
«Выброс денег на ветер»: туристка об отдыхе в Турции
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
03:41
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
Новости путешествий
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
00:26
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
Заграница
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение