Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео и удивил сеть 

Lenta.ru 2 часа назад
Туристка в бикини совершила опасный спуск в воду во время отдыха на побережье Черного моря и удивила пользователей сети. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи девушка скатывается в море по влажной бетонной плите, вращаясь вокруг себя, в то время, как за ней наблюдают другие отдыхающие с пляжа. В конце спуска девушка падает в воду с головой, и ее накрывает волна.
«На Черном море девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду. Зачем?» — подписали публикацию администраторы паблика.
Пользователи отреагировали на увиденное в комментариях. «Пятки всмятку», «Жесть, а если бы упала?», «Красавица, по-любому катается на лыжах или доске, и неплохо походу», «Апаснааа», — удивлялись они.
Последние новости
Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Нобелевскую премию по физике получат за черные дыры Нобелевскую премию по физике получат за черные дыры В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса
Новости путешествий , Видео , Отдых в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро закроют»: что сейчас творится в Абхазии
«Скоро закроют»: что сейчас творится в Абхазии
Стало известно о риске закрытия Турции
Стало известно о риске закрытия Турции
Лучшие направления для путешествий в одиночку
Лучшие направления для путешествий в одиночку
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
03:41
Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью
Новости путешествий
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
00:26
«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»
Заграница
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение