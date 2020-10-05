Как провести выходные в Санкт-Петербурге осенью

Погода в культурной столице России осенью оставляет желать лучшего. Там очень сильные ветра и повышенная влажность, из-за чего холод пробирает буквально до костей. Несмотря на такие климатические особенности, в этом городе можно прекрасно провести пару дней. «Рамблер» расскажет, что посмотреть в Санкт-Петербурге осенью.

В Эрмитаж стремятся почти все туристы, прибывшие в Петербург. Чтобы обойти все залы Зимнего Дворца и спокойно осмотреть все экспонаты, потребуется несколько дней. Большинство туристических групп пробегают галопом по маршруту: Георгиевский зал — Парадная лестница Нового Эрмитажа — «Мадонна с младенцем» Леонардо да Винчи — Рыцарский зал — золотые часы «Павлин». Чтобы наверняка посетить Эрмитаж, лучше приезжать рано утром, иначе рискуете потерять массу времени или вообще не попасть внутрь.

Русский музей

Русский музей — вызывает неподдельный интерес наличием уникальных шедевров, которые хранятся в изумительно красивых помещениях. Открыт для посещения в понедельник с 10.00 по 20.00, по средам, пятницам, субботам, воскресеньям рабочее время 10.00 — 18.00, по четвергам открытие с 13.00, а закрытие в 21.00, но во вторник выходной день.

«Исаакиевский собор»

Собор Исаакия Далматского — самый большой православный храм Северной столицы и рекордсмен по количеству связанных с ним легенд. Сегодня он признан памятником архитектуры. К счастью, он открыт для посещения, здесь регулярно проводят экскурсии, открыт выход на колоннаду, с которой открывается чудесный вид на город и акваторию Невы. Часы работы Собора — с 10.30 до 18.00.

Дом Книги

Здание построено к 1906 году в стиле модерн. Этот стиль являлся в начале ХХ века модным и современным. Вместе с тем, появление такого здания в исторической части Санкт-Петербурга вызывало массу споров. Тем не менее, сегодня уже сложно представить главную улицу города без одной из ее главных достопримечательностей. В Доме Книги легко приобрести сувенирную продукцию: календари, открытки, канцелярские принадлежности, путеводители по Санкт-Петербургу. На втором этаже располагается кафе с весьма высокими ценами.

Американский кабинет Иосифа Бродского

Несмотря на то, что Иосиф Бродский никогда не жил в Фонтанном Доме и даже не бывал здесь, в 2005 году на первом этаже открылась постоянная экспозиция с вещами, которые передала вдова поэта из американского городка Саут-Хедли, где он жил и преподавал с начала 1980-х. Американский кабинет Иосифа Бродского. Посетить его можно в рамках посещения музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (стоимость билета — 120 рублей). Каждый третий четверг месяца для посетителей до 18 лет вход бесплатный.

Музей современного искусства Эрарта

Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. Его коллекция насчитывает более 2800 работ российских художников. Ежегодно в музее проходит свыше 40 временных выставок. В Эрарте можно встретиться и с современными технологиями, и со смелыми экспериментами, и с подчас шокирующими объектами contemporary art.