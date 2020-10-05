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Москву номинировали на премию World Travel Awards 

ТАСС 54 минуты назад
Москву номинировали на премию World Travel Awards
Фото: depositphotos.com
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москву номинировали в семи номинациях международной туристической премии World Travel Awards, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Москва выдвигается в номинациях "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма". Принять участие в голосовании можно до 25 октября на сайте премии. Победителей World Travel Awards объявят на финальной онлайн-церемонии, которая состоится 27 ноября", — говорится в сообщении.
В более чем 80 номинациях заявлены самые привлекательные для путешественников города достопримечательности, лучшие туроператоры, авиакомпании, курорты, отели и другие представители сферы туризма и гостеприимства.
В прошлом году по итогам World Travel Awards Москва стала лучшим туристическим направлением мира в категории "Город". Помимо российской столицы, в этой номинации были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.
Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром туристической отрасли".
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Новости путешествий , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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