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В Турции разъяснили новые правила для россиян 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В Турции разъяснили новые правила для россиян
Фото: Lenta.ru
Представители турецких отелей и принимающих компаний разъяснили, как введение новых правил заселения на фоне пандемии коронавируса повлияет на условия размещения российских туристов. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно изменениям, с 1 октября в Турции некоторым категориям граждан для заезда в объект размещения требуется получать HES-код — своеобразный «код здоровья», содержащий информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.
По данным источников АТОР, на россиян, прибывающих на отдых, в целом нововведение пока не распространяется — речь идет о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны.
При этом указанный код может потребоваться для совершения ряда действий — к примеру, чтобы самостоятельно, без помощи туроператора, приобрести авиабилет для полета внутри Турции или билет на междугородний автобус.
В такой ситуации путешественнику из России придется получить HES-код, обратившись за помощью к местным жителям, — так как код приходит только на турецкие SIM-карты, — и отправить на нужный номер сообщение с личными данными.
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