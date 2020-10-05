Фото российской стюардессы привели фанатов в восторг 

Российская стюардесса поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте и буквально свела своих подписчиков с ума.

На блог бортпроводницы Алены подписано 370 тысяч человек, сейчас девушка находится в положении. С этим событием и была связана нежная фотосессия.

На первом кадре стюардесса позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На другом фото — девушка уже смотрит в камеру, демонстрируя подтянутую фигуру в телесном боди.

@alenastewardess

«Беременность явно украшает! Живот можно больше не втягивать. Организм перестроился и стал более управляемым, тело больше не кажется чужим. Жизнь внутри ощущается теперь очень явно», — подписала публикацию девушка.

Поклонницы сотрудницы авиакомпании пришли в восторг от увиденного.

«Очень красивая! Беременность вам идет», «Какая красивая! Беременность вас очень украшает», «Я сначала думала, вы без одежды и засмущалась. Конечно красивая фигура, смело», «Просто потрясающая», — писали они.

Многие подписчики удивлялись, как девушке удалось сохранить фигуру, на что та ответила, что набранные килограммы пока уходят в ягодицы.