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Фото российской стюардессы привели фанатов в восторг 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Российская стюардесса поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте и буквально свела своих подписчиков с ума.
На блог бортпроводницы Алены подписано 370 тысяч человек, сейчас девушка находится в положении. С этим событием и была связана нежная фотосессия.
На первом кадре стюардесса позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На другом фото — девушка уже смотрит в камеру, демонстрируя подтянутую фигуру в телесном боди.
@alenastewardess

«Беременность явно украшает! Живот можно больше не втягивать. Организм перестроился и стал более управляемым, тело больше не кажется чужим. Жизнь внутри ощущается теперь очень явно», — подписала публикацию девушка.

Поклонницы сотрудницы авиакомпании пришли в восторг от увиденного.

«Очень красивая! Беременность вам идет», «Какая красивая! Беременность вас очень украшает», «Я сначала думала, вы без одежды и засмущалась. Конечно красивая фигура, смело», «Просто потрясающая», — писали они.

Многие подписчики удивлялись, как девушке удалось сохранить фигуру, на что та ответила, что набранные килограммы пока уходят в ягодицы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чтостюардесса вполне может уместиться на багажной полке.
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Новости путешествий , Видео
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