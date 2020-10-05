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Описана главная «лишняя» вещь в чемодане при перевесе 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Описана главная «лишняя» вещь в чемодане при перевесе
Фото: Lenta.ru
Авиапассажиры поделись секретами обхода ограничений по весу багажа в аэропорту и описали главный предмет, который может становиться причиной дополнительных расходов при взвешивании. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
Так, по мнению одного из участников треда, «лишней» в чемодане является любая вещь из денима — джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны.

«Оставьте всю джинсовую одежду дома, если вы не собираетесь надевать ее в самолете», — отметил он.

В свою очередь другие путешественники для экономии посоветовали не брать с собой косметические принадлежности, за исключением крайне необходимых и незаменимых, и громоздкие электронные устройства, к примеру, фен. Как правило, они бывают доступны для бесплатного пользования в объектах размещения.
Кроме того, некоторые туристы, чтобы избежать взвешивания, порекомендовали не сообщать на стойках регистрации о ручной клади — при этом сумка должна выглядеть «маленькой и легкой».

«Я путешествую более двух лет, не регистрируя сумки, и их общий вес составляет около 12 килограммов», — сообщил один из них.

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