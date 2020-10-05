Россияне поставили рекорд на курорте для богачей

Россия впервые за всю историю оказалась лидером по числу туристов на Мальдивских островах, ранее признанных наиболее популярным курортом среди богатых путешественников. О поставленном рекорде со ссылкой на данные иммиграционной службы республики сообщает портал Ассоциации туроператоров России

Согласно статистике, в сентябре текущего года архипелаг посетили 2065 российских граждан, что на 388 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Отмечается, что Россия в списке въездных рынков занимает ведущую позицию с большим отрывом от других стран.

К примеру, на втором месте по итогам первого осеннего месяца расположились ОАЭ с 1029 туристами — вдвое меньше, чем отечественных путешественников. Далее следуют США (935 туристов), Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232 туриста).

При этом эксперты отмечают, что нынешнее лидерство России уникально, однако временно — в период до пандемии коронавируса страна находилась, как правило, на 5-6 месте в аналогичном рейтинге.

5 сентября сообщалось, что главным условием въезда россиян в Дубай, Египет и на Мальдивы станет наличие отрицательного теста на коронавирус. При этом анализ на инфекцию можно сдать только в официальной лаборатории и не ранее, чем за трое суток до поездки.

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами 3 сентября. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю. Позднее стало известно, что россияне массово принялись скупать билеты по открывшимся направлениям — к примеру, число поисковых запросов на билеты на Мальдивы выросло в шесть раз по сравнению с данными несколькими днями ранее.

В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.