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Переполненные туристами пляжи Сочи возмутили местных

Анастасия Иванова
4 часа назад
В Instagram-аккаунте, который рассказывает о жизни и происшествиях субъекта, появилось видео с туристами на пляже. Однако местных жителей увиденное не порадовалово.
Ролик опубликован на странице @krasnodar_kray в Instagram. На записи видно побережье рядом с Олимпийским парком, которое переполнено отдыхающими людьми. Одни — купаются в море, другие — стоят у воды. О соблюдении дистанции и мерах защитны от коронавируса речи не идет.
«Лето только начинается», — едко пошутили подписчики.
В комментариях жители региона поразились тому, что люди настолько беззаботно ведут себя во время пандемии коронавируса.
«Короны нет, все отлично», — съязвила одна пользовательница. «Афигеть сколько людей! А как же корона?» — удивилась другая читательница. «Береговой линии не хватает, надо расширять за счет Грузии и Турции».
Новости путешествий,Видео,Сочи,
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