Переполненные туристами пляжи Сочи возмутили местных

В Instagram-аккаунте, который рассказывает о жизни и происшествиях субъекта, появилось видео с туристами на пляже. Однако местных жителей увиденное не порадовалово.

Ролик опубликован на странице @krasnodar_kray в Instagram. На записи видно побережье рядом с Олимпийским парком, которое переполнено отдыхающими людьми. Одни — купаются в море, другие — стоят у воды. О соблюдении дистанции и мерах защитны от коронавируса речи не идет.

«Лето только начинается», — едко пошутили подписчики.

В комментариях жители региона поразились тому, что люди настолько беззаботно ведут себя во время пандемии коронавируса.