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Переполненные туристами пляжи Сочи возмутили местных 

Lenta.ru 4 часа назад
Очевидцы заметили толпы туристов на пляжах Сочи в бархатный сезон и сняли происходящее на видео. Ролик, который возмутил местных жителей, опубликован на странице @krasnodar_kray в Instagram.
На записи видно побережье рядом с Олимпийским парком, которое переполнено отдыхающими людьми. Некоторые из них купаются в море, другие — толпятся рядом с водой. При этом на большинстве нет защитных средств, и многие не соблюдают дистанцию.

«Лето только начинается», — с сарказмом подписали ролик, собравший больше 20 тысяч просмотров, администраторы аккаунта.

В комментариях жители региона удивились тому, как туристы ведут себя во время пандемии коронавируса.

«Короны нет, все отлично», — съязвила одна пользовательница. «Афигеть сколько людей! А как же корона?» — удивилась другая читательница. «Береговой линии не хватает, надо расширять за счет Грузии и Турции», — пошутил еще один местный.

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