Туристы назвали самый комфортный город в России

Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов "отлично" при оценке соотношения цены и качества проведенного здесь летнего отдыха, сообщает Biletix.

Эксперты компании провели опрос своих клиентов, которые приобретали авиабилеты в российские города с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что были там в качестве туристов не впервые. Всего в исследовании приняли участие 1 523 человек.

53 процента путешественников, которые побывали летом в Санкт-Петербурге, поставили пять баллов из пяти возможных северной столице с точки зрения соотношения цены-качества. На втором месте оказался Калининград с 52 процентами. Далее — Минеральный воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов).

Наибольшее количество респондентов (73 процента) также отметили, что Санкт-Петербург становится все комфортнее для туристов. 93 процента опрошенных готовы рекомендовать этот город в качестве туристического направления родным и знакомым.