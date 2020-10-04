Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян

Власти Греции продлили свое формальное разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 5 до 12 октября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в документе, опубликованном в правительственном вестнике.

Действие совместного министерского решения "продлевается после истечения срока его действия до 12.10.2020", говорится в документе.

Предыдущее аналогичное решение действовало с 7 по 21 сентября, а потом его продлили до 5 октября. Однако при отсутствии как прямых авиарейсов между Россией и Грецией, так и чартеров, решение является по сути формальным и не дает возможность наладить приезд российских туристов в Грецию.

Решение продлено на тех же условиях, что и предыдущие. Оно разрешает въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит). При этом въезжающие постоянные жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом.

Прилетающие должны иметь справку о данном диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются выборочной медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда в любом въездном пункте страны. Пассажиры должны также иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране, говорится в документе.

Штраф в €5 тыс.

В случае проведения при прилете выборочного теста на коронавирус гражданин до выдачи результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания в профилактических целях. Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс., отмечается в решении, которое подписали первый замминистра финансов, министры развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социальных дел, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.

Российских туристов пока нет

"Аэрофлот" и главная греческая авиакомпания Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. По данным туркомпаний, российских туристов в Греции в настоящее время нет.

Ситуация с коронавирусом в Греции находится под контролем, хотя с конца июля число инфицированных растет достаточно высокими темпами — по 200-400 человек в сутки. Так, 22 июля в 11-миллионной Греции было около 4 тыс. инфицированных по сравнению с почти 20 тыс. в настоящее время, что свидетельствует о росте в пять раз. От коронавируса в стране умерли с начала пандемии 405 человек. В последнее время власти вынуждены снова вводить ограничения для отдельных регионов.