Лучшие направления для путешествий в одиночку 

Не стоит отчаиваться, если вы вынуждены провести отпуск в одиночестве. Подумайте о том, что такое путешествие станет для вас шансом провести время наедине с собой. «Рамблер» сделал подборку лучших направлений для таких туристов-одиночек.

Осло, Норвегия

Самый уютный и спокойный город Скандинавии, который стоит на холмистой местности. На берегах залива Осло-фьорд стоят многочисленные рыбные рестораны, в которых когда-то обедали такие великие творцы, как Генрик Ибсен Эдвард Мунк . А если вы хотите полюбоваться заливом, то стоит подняться в ресторан на холме, который считается одним из лучших заведений Осло. Также в норвежской столице существует небольшая русская коммуна, члены которой всегда готовы помочь.

Республика Карелия

Несмотря на то, что туризм в Карелии прекрасно развит, там вы не найдете толпы шумных туристов. Вы сможете в спокойной обстановке насладиться вековыми деревьями, водопадами, мраморными отвесными скалами, и, конечно же, провести время наедине с природой.

Чиангмай, Таиланд

Один из самых живописных городов севера Таиланда. Несмотря на то, что местные жители очень доброжелательные, никто из них не будет вам навязывать свое общество, если вы сами этого не захотите. В Чиангмае находятся буддистские храмы на любой вкус, от величественных до маленьких и уютных ватов. Также, при желании, вы можете посетить ночное сафари и водопады национального парка Doi Suthep.