Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие направления для путешествий в одиночку 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Лучшие направления для путешествий в одиночку
Фото: depositphotos.com
Не стоит отчаиваться, если вы вынуждены провести отпуск в одиночестве. Подумайте о том, что такое путешествие станет для вас шансом провести время наедине с собой. «Рамблер» сделал подборку лучших направлений для таких туристов-одиночек.

Осло, Норвегия

Самый уютный и спокойный город Скандинавии, который стоит на холмистой местности. На берегах залива Осло-фьорд стоят многочисленные рыбные рестораны, в которых когда-то обедали такие великие творцы, как Генрик Ибсен и Эдвард Мунк. А если вы хотите полюбоваться заливом, то стоит подняться в ресторан на холме, который считается одним из лучших заведений Осло. Также в норвежской столице существует небольшая русская коммуна, члены которой всегда готовы помочь.

Республика Карелия

Несмотря на то, что туризм в Карелии прекрасно развит, там вы не найдете толпы шумных туристов. Вы сможете в спокойной обстановке насладиться вековыми деревьями, водопадами, мраморными отвесными скалами, и, конечно же, провести время наедине с природой.

Чиангмай, Таиланд

Один из самых живописных городов севера Таиланда. Несмотря на то, что местные жители очень доброжелательные, никто из них не будет вам навязывать свое общество, если вы сами этого не захотите. В Чиангмае находятся буддистские храмы на любой вкус, от величественных до маленьких и уютных ватов. Также, при желании, вы можете посетить ночное сафари и водопады национального парка Doi Suthep.
Видео дня. Повар раскрыл секреты отелей, где «все включено»
Комментарии
Новости путешествий , Генрик Ибсен , Эдвард Мунк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Дубае два сезона — лето и ад»
«В Дубае два сезона — лето и ад»
Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев
Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев
Вторая волна не останавливает туристок в Сочи
Вторая волна не останавливает туристок в Сочи
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение