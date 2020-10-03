По его словам, Евросоюз каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ. "Но сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на вопрос об открытии границ", - цитирует посла агентство РИА Новости. Он добавил, что, возможно, ситуация станет более ясной к концу октября.