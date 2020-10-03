По его словам, Евросоюз каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ. "Но сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на вопрос об открытии границ", - цитирует посла агентство РИА Новости. Он добавил, что, возможно, ситуация станет более ясной к концу октября.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова
ранее заявляла, что с открытием границ спешить не стоит. К этому вопросу нужно подходить очень взвешенно. И все будет зависеть от дальнейшей ситуации с СOVID-19 в России.
Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.
Также возобновилось авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.