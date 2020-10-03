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Посол Евросоюза рассказал, когда Европа может открыть границы

Российская Газетаиещё 8
7 часов назад
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер считает, что преждевременно говорить о скором открытии границ Евросоюза для россиян.
По его словам, Евросоюз каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ. "Но сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на вопрос об открытии границ", - цитирует посла агентство РИА Новости. Он добавил, что, возможно, ситуация станет более ясной к концу октября.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что с открытием границ спешить не стоит. К этому вопросу нужно подходить очень взвешенно. И все будет зависеть от дальнейшей ситуации с СOVID-19 в России.
Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.
Также возобновилось авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
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