Позировавшую туристку снесло мощной волной

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Мощная волна в Сочи унесла в море туристку в бикини во время фотосессии 

Lenta.ru 2 часа назад
Российскую туристку, позировавшую в купальнике на берегу в Сочи, смыло в море мощной волной. Ролик с фотосессии, снятый ее подругой, публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как девушка в яркой футболке и бикини лежит на бетонном волнорезе, глядя в строну и придерживая одной рукой голову. Затем мощный поток воды уносит ее с плит и выбрасывает в Черное море ногами вверх. При этом автор видео снимает все происходящее до конца и за кадром слышен ее смех.
Пользователи сети бурно отреагировали на кадры. «Лежит и ждет прям, когда приключения нахлынут с головой… Дождалась…» — писал один комментатор. «Все ради хайпа», — удивлялся другой подписчик. «Какой… (не подберу слово) до конца такое снимает…» — возмущалась третья читательница. «Жива хоть?» — интересовался еще один юзер.
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